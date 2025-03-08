Москва, 8 марта, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Арктика является слишком важным регионом, чтобы действовать там по принципам политики холодной войны, поэтому России и США нужно сотрудничать в регионе. Об этом 8 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды», — написал он в соцсети X.

Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество в Арктике для России и США является необходимостью, а не выбором.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в феврале назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Он также отметил, что многие страны заявляют о желании сотрудничать с российской стороной в вопросе производства атомного ледокольного флота.

Агентство Bloomberg сообщило, что делегации РФ и США в ходе переговоров, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде, обсуждали в том числе совместную добычу природных ресурсов в Арктике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о потенциальном российско-американском сотрудничестве в Арктическом регионе призвал набраться терпения. По его словам, предметного обсуждения не было.