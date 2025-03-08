Курская область, 8 марта, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли село Махов Колодезь в Курской области, 14 домов повреждены. Об этом 8 марта сообщает губернатор Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка — посечены фасады, выбиты окна», — написал он в Telegram-канале.

Также отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Кроме того, губернатор попросил курян не возвращаться в серую зону региона до тех пор, пока там не станет полностью безопасно.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта региона. В селе Новая Таволжанка вследствие прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения, над городом Шебекино средства ПВО сбили беспилотник, а в селе Илек-Пеньковка при обстреле пострадали четыре жилых дома и один автомобиль.