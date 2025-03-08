Нижний Новгород, 8 марта, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» и вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги от Западной конференции. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Шайбы забросили хоккеисты Максим Летунов на 17-й минуте, Андрей Крутов — на 55-й и Кирилл Воронин — на 60-й.

Ранее выход в плей-офф в Западной конференции себе обеспечили ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь», минское «Динамо» и петербургский СКА. В Восточной конференции в плей-офф пробились челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Как передавало ИА Регнум, 16 января был побит рекорд КХЛ по голам за период, когда «Торпедо» разгромило магнитогорский «Металлург» со счетом 7:4. Отмечалось, что впервые в КХЛ было заброшено девять шайб за период.

6 января нижегородская команда прервала серию из четырех побед минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча хоккеистов в Минске завершилась со счетом 4:2.