Москва, 8 марта, 2025, 19:41 — ИА Регнум. На фоне сообщений в СМИ о том, что некоторые американские разведданные всё же поступают в ВСУ, далеко не ясно, а была ли вообще какая-то приостановка. Об этом в субботу, 8 марта, сообщил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты Америки не прекращали делиться с Украиной разведывательными данными, необходимыми для ее обороны. По данным канала, ЦРУ и ФБР прекратили делиться разведывательной информацией для организации наступательных операций.

«Это всё технологический, военно-технический, секретный процесс. Просто, в принципе, мы понимаем, что если разведданные получает Украина, то она может получить в основном только от американцев, в какой-то степени еще от других экономически развитых европейских государств. Это первое, что надо знать. Второе, каков процесс приостановки? Какие советники, как будут контролировать?» — задался вопросом эксперт.

По его словам, в СМИ обсуждается лишь публичная часть ситуации. А в реальности не до конца понятно, были ли вообще остановлены какие-либо процессы обмена или поставки разведданных Украине, сообщил специалист. Он уточнил, что процесс остановки поставки вооружения был зафиксирован в 4:30, а по разведданным мнения специалистов рознятся.

«То есть, вот если всё это вывести на некую бумагу в виде формул, то в общем это будет выглядеть весьма неестественно. То есть мы с вами в публичной плоскости говорим, что президент США Дональд Трамп принял решение остановить поставки. Это вызвало серьезные разногласия, поднялись сразу политические силы, сразу заявили, что Трамп начинает как бы помогать России. Потому что Америка поставки остановила, а Россия при этом своё наступление продолжает», — рассказал Кошкин.

У политических сил в США, оппонентов Трампа, возникает вопрос, почему президент как бы помогал России таким образом, заявил военный эксперт. Поэтому он и приказал оставить часть обмена разведданными, но при этом сложно сказать наверняка, как обстоят дела на самом деле, отметил специалист.

«Эффект от отсутствия у украинской стороны разведданных мы сразу и не увидим, потому что мы не знаем даже, как это происходит. У нас же нет каких-то контролирующих с вами механизмов, по которым мы можем определить, приостановлена разведка или нет. Теоретически мы так считаем, что показателем может быть отсутствие возможностей у ВСУ запускать ракеты и дроны вглубь страны», — предположил эксперт.

Однако собеседник агентства указал на то, что украинские беспилотники продолжают атаковать российские территории, в том числе в глубине страны. Кошкин подчеркнул, что совершать такие действия ВСУ не способны без соответствующих разведданных с американской стороны.

«Здесь очень сложно о чём-то с уверенностью говорить, потому что это на самом деле та часть процесса, которая скрыта от глаз противника. И даже если что-то есть, какая-то информация, то посмотрите, как строго за этим следят на той стороне. Никто там себе не позволяет размышлять по этому поводу», — подытожил Кошкин.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля устроил скандал во время встречи с Трампом. 4 марта была приостановлена американская военная помощь Украине. Кроме того, Вашингтон поставил на паузу обмен разведданными с Киевом.

Журнал Time 7 марта сообщил об отъезде с Украины всех западных специалистов, занимавшихся обработкой спутниковых данных для ВСУ. По информации Politico, ряд стран Европы ищут способы, как заменить американскую разведывательную информацию, но есть сомнения, что это у них получится.