Киев, 8 марта, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Золотой крест частично завалился на башне церкви Всех Святых, находящейся на территории Киево-Печерской лавры. Об этом 8 марта сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Global Look Press

«В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели», — процитировало сообщение ведомства «РБК-Украина».

Для снятия конструкции спасателям пришлось использовать автоколенчатый подъемник. По нему они подобрались к кресту, срезали провод, на котором тот повис, и спустили крест на землю.

В соцсетях очевидцы писали, что ветра, на который можно было бы списать поломку конструкции, в момент инцидента не было.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине при поддержке киевского режима вытесняют Украинскую православную церковь (УПЦ). В том числе монахов стараются выгнать из Киево-Печерской лавры. В августе 2023 года суд вынес соответствующее решение. Раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) заняла в комплексе несколько зданий. В отъёме зданий Киево-Печерской лавры была задействована и Служба безопасности Украины.

6 марта минкульт Украины заявил, что проверит сохранность мощей святых в ближних и дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Проверка продлится до 30 мая текущего года. Специальной комиссии поручено составить списки и приобщить к справке все случаи выявления предметов, подпадающих под определение культурных ценностей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ПЦУ компанией ряженых. Раскольники надеются разделить и разрушить православную Русь, сказал глава Русской православной церкви, отметив, что раскол уйдет в небытие, а православная вера снова укрепится.