Братислава, 8 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине, потому что благодаря этому он получает деньги от западных союзников. Об этом 8 марта заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Global Look Press

«Устраивает Зеленского <конфликт>? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран. Это и вопрос выборов, не нужны выборы, поскольку <военное положение>», — сказал премьер в эфире программы «Субботние диалоги».

При этом Фицо отметил, что на прошедшем саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский сменил риторику и начал говорить о возможности перемирия.

28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия. Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах, а также о том, что сожалеет о скандале.

Также 4 марта США приостановили военную помощь Украине. После этого Зеленский написал пост в соцсети X, где заверил, что готов к переговорам, которые привели бы к долгосрочному миру.