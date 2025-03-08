Торонто, Канада, 8 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы в пабе в центре канадского города Торонто. Об этом 8 марта сообщил телеканал Sky со ссылкой на полицию.

Global Look Press

Отмечается, что мужчина напал на посетителей заведения. Ранения получили 12 человек, некоторые из которых в критическом состоянии.

Подозреваемого ищет полиция. По данным полицейских, подозреваемый был в черной балаклаве. Очевидцы видели, как он скрылся с места преступления на серебристой машине.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошел в районе Скарборо в Торонто. Неизвестный открыл стрельбу, его ищет полиция.

3 марта пять человек пострадали при стрельбе на параде Марди Гра в городе Франклинтоне в американском штате Луизиана. Отмечалось, что один из раненых находился в критическом состоянии.