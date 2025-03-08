Бухарест, 8 марта, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Румынии в ходе заседания 8 марта отклонил жалобы против регистрации Кэлина Джорджеску вкачестве кандидата в президенты страны. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Global Look Press

«По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил жалобы как неприемлемые, поскольку они не соответствуют процессуальным условиям, предусмотренным законом», — говорится на сайте КС.

Решение суда окончательное, его доведут до центризбиркома Румынии. Мотивированная часть постановления будет опубликована позже.

Как передавало ИА Регнум, Джорджеску в ноябре 2024-го победил в первом туре президентских выборов. Однако КС аннулировал итоги голосования, сославшись на нарушения в ходе предвыборной кампании.

7 марта 2025 года Джорджеску подал в ЦИК Румынии документы для участия в новых президентских выборах. Он также заявил, что в день, когда отменили предыдущее голосование, в стране была убита демократия.

При этом во время первой попытки Джорджеску подать документы в центризбирком его задержали правоохранители. Политику предъявили подозрения в фальсификации источников финансирования избирательной кампании во время предыдущих выборов и в создании фашистской организации. В домах ряда его сторонников провели обыски.