Белгород, 8 марта, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что над городом Шебекино средства ПВО сбили беспилотник. В результате падения осколков была повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

Помимо этого, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района при обстреле пострадали четыре жилых дома и один автомобиль. Также в населенном пункте повреждена линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остается без света.

Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы.

3 марта в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю пострадали два человека. Их госпитализировали в областную клиническую больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Женщина получила множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Ее супруг получил осколочное ранение лица.

2 марта ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области. В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снарядов в одном частном домовладении были выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. В результате удара FPV-дрона в селе Двулучное Валуйского округа на территории частного домовладения повреждения получила крыша хозпостройки. В селе Муром Шебекинского округа при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника были разрушены частный дом и надворная постройка.