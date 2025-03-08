Москва, 8 марта, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) осудила инцидент с проявлением болельщиками «Факела» расизма в адрес бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

Михаил Киреев/РИА Новости

В эфире телеканала «Матч ТВ» тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак заявил, что в матче 20-го тура, проходившем в Воронеже, болельщики команды-хозяйки позволили себе оскорбительные выкрики в сторону футболиста, содержавшие расистский контекст. Он указал, что один из игроков «Факела» изображал на поле животное, поддерживая оскорбления. «Зенит» надеется предоставить в дисциплинарный орган видеозапись произошедшего.

«Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — указано в заявлении РПЛ.

Пресс-служба лиги сообщила, что в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков «Факела». Подробности конфликтной ситуации изучат на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Вендел получил красную карточку за нецензурный жест в адрес болельщиков «Факела». Бразилец показал средний палец, что не укрылось от внимания рефери. Тем не менее это удаление не помешало петербургской команде одержать победу со счетом 2:0.

Отбывший перед этим дисквалификацию за перебор желтых карточек Вендел пропустит гостевую встречу 21-го тура против московского «Спартака», которая пройдет 16 марта. В случае, если действия игрока расценят как оскорбительное поведение, он может пропустить от двух до четырех игр.