Москва, 8 марта, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила предупреждением на угрозу командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) взорвать Крымский мост.

Алексей Никольский/РИА Новости

Она прокомментировала слова главы ВМС, что в Киеве обсуждают возможность проведения третьей операции для повреждения моста, а также его цитату: «Бог любит Троицу».

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины. — Прим. ред.) скоро обретет их мощи», — процитировало Захарову «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Неижпапа ранее также признал, что российские военные эффективно уничтожают украинские морские дроны. По его словам, ВС РФ нашли действенные способы противостоять таким рейдам.

8 октября 2022 года террористы взорвали грузовик на автомобильной части Крымского моста, что привело к частичному обрушению двух пролетов. Также получила повреждения железнодорожная ветка. В ходе расследования были задержаны восемь человек, в феврале по делу начался судебный процесс.

17 июля 2023 года ВСУ нанесли повреждения Крымскому мосту при атаке морских дронов. При взрыве погибла супружеская пара, которая в это время проезжала на автомобиле. В машине с ними также находилась 14-летняя дочь, она получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.