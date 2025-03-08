Белгород, 8 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом 8 марта заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 15.30 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что три дрона были ликвидированы над Белгородской областью и еще два — над Курским регионом.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки никто не погиб, тем не менее обломки повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.

Кроме того, в ночь на 8 марта был ликвидирован 31 БПЛА украинской армии. Уточняется, что 26 дронов уничтожили в небе над Краснодарским краем, три — над Брянской областью и по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.