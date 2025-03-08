София, 8 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Конфликт на Украине тянет Европу на дно, при этом позиция Евросоюза по достижению мира силой выглядит нереалистично. Об этом 8 марта заявил президент Болгарии Румен Радев на брифинге, комментируя итоги заседания Евросовета в Брюсселе.

Global Look Press

«На последнем Европейском совете в Брюсселе много говорилось о перевооружении и почти ничего о прекращении конфликта на Украине, которая тянет Европу на дно. Речь о навязывании мира силой звучит все более нереалистично», — приводит слова главы Болгарии его пресс-служба.

Помимо этого, Радев выразил сомнения касательно европейских планов по перевооружению. По его словам, реальных денег на такие инвестиции у стран сейчас нет, а сумма в 800 млрд евро на оборонные нужды зашкаливает.

«Вероятно, будут взяты новые кредиты, будет предоставлена возможность отказаться от структурных и интеграционных фондов, перенаправить средства из инфраструктурных и социальных проектов в оборонную промышленность. Все это делает финансовое уравнение весьма сложным, предстоит пройти долгий бюрократический путь с неясным конечным результатом», — добавил Радев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал как можно скорее завершить украинский конфликт, так как он наносит огромный ущерб европейской экономике. Он отметил, что время в конфликте всё еще на стороне России.

Лидеры стран ЕС на саммите 6 марта согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу») и был предложен Еврокомиссией. Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет. При этом участники встречи не одобрили предложение предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону. Наряду с этим на саммите было объявлено решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ.

Единственной страной, не поддержавшей план по милитаризации Европы, оказалась Венгрия. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.