Москва, 8 марта, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Тысячи участников «Движения Первых» с 3 по 8 марта присоединились к Всероссийской акции «Вам, любимые», посвященной Международному женскому дню. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе объединения.

Пресс-служба «Движения Первых»

«Всероссийская акция Движения Первых «Вам, любимые», посвящённая Международному женскому дню, объединила более 300 тысяч участников. Ребята создавали авторские открытки для своих мам, сестёр, бабушек и подруг, готовили для них «семейный десерт», проводили встречи с известными женщинами своих регионов», — поделилсяучастник программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

По его словам, созидательная роль женщины лежит в основе творческого вдохновения, семейного благополучия и здоровья общества. Орлов пожелал всем россиянкам любви, крепкого здоровья и счастья.

В пресс-службе отметили, что участникам движения важно чувствовать, что они делают что-то значимое не только для себя, но и для окружающих. Акция «Вам, любимые» помогла реализовать их творческие способности, объединиться в полезных делах вместе с единомышленниками, а также сказать «спасибо» всем женщинам за их вклад в развитие общества и страны.

Для участия предлагались три формата. В первом старшие участники вместе с наставниками проводили мастер-классы по изготовлению открыток к 8 Марта, используя цитаты и портреты известных женщин России, после чего дарили мамам, бабушкам, учителям и другим женщинам.

Так, активисты Татарско-Сугутской школы Чувашской Республики поздравили матерей участников спецоперации, подарив букеты и искренние пожелания. Студенты Вятско-Полянского механического техникума Кировской области поздравили женщин разных профессий, которые отмечают праздник, находясь на своих рабочих местах.

Участник Движения Первых из Псковской области Михаил Мигров отметил, что важно заботиться о женщинах и защищать их. Он также рассказал, как в семье принято поздравить маму. Мужская половина начинает подготовку заранее, чтобы утром подать сделанный своими руками завтрак и вручить цветы.

Второй формат предполагал совместную с близкими готовку блюд по семейному рецепту и рассказ о его истории и значимости для родных. В текстах и видеороликах ребята благодарили родителей, сестер, братьев, бабушек и дедушек. Например, активисты из ГБОУ школы-интерната №2 г. о. Жигулёвск Самарской области приготовили сладкие десерты: кексы, блины, печенье и вафли. Угощения предложили попробовать классному руководителю, педагогам и одноклассницам.

В рамках третьего формата участники проводили беседы с успешными женщинами регионов. У представительниц науки, искусства, бизнеса, общественной деятельности узнавали истории успеха и записывали видео с ключевыми цитатами гостя.

В Студенческой СОШ № 12 Свердловской области прошла «Классная встреча» с труженицей тыла в годы Великой Отечественной войны Калисой Павловой. Она рассказала о своей работе в колхозе, о самоотверженном труде, о вере в Победу и о силе духа, которые помогли выстоять в те непростые годы. В Астраханской области участники встретились с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Тотьмяниной. А в Нижегородской области — с членом сборной России по СУМО, 4-х кратной чемпионкой мира Екатериной Гордеевой.

Как сообщалоИА Регнум, 8 марта президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. По его словам, в этот день мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат, как ценят все, что те делают. Женщины вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше и быть настоящими защитниками своей семьи, дома и своей Родины, отметил глава государства.

Представительниц прекрасного пола также поздравили с борта Международной космической станции российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. Покорители космоса пожелали женщинам счастья и поблагодарили их за любовь и поддержку.