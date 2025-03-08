Будапешт, 8 марта, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Венгрия высказалась против финансирования Евросоюзом увеличения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 1 млн. Об этом 8 марта заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Global Look Press

«Евросоюз намерен взять на себя финансирование миллионной армии за пределами собственной территории, потому что украинское государство не может себя финансировать», — пожаловался Орбан, выступая в Торгово-промышленной палате Венгрии.

Отмечается, что отправка финансовой помощи киевскому режиму нанесет непоправимый ущерб экономикам стран союза. Кроме того, желание Киева увеличить численность ВСУ с 800 тыс. до 1 млн человек демонстрирует нежелание прекращать боевые действия, в то время как поражение Украины становится все более очевидным.

Кроме того, ни Украина, ни Евросоюз не готовы к вступлению страны в объединение, и если это все же случится, то, по мнению Орбана, «это станет концом европейской экономики».

Как передавало ИА Регнум, в начале марта издание Politico заявило, что Евросоюз из-за возражений Венгрии не смог принять новый пакет военной помощи киевскому режиму на €20 млрд. Затем депутаты общеевропейской партии Volt решили предложить некий план по лишению Венгрии права вето и предложили сделать главу внешнеполитической службы ЕС Каю Каллас министром иностранных дел объединения.

2 марта Орбан также призвал начать переговоры с Москвой по украинскому кризису. Он упомянул «стратегические разногласия» внутри ЕС и заявил, что союз пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Киева после подсчета расходов. Европе самой нужны миллиарды евро на перевооружение, добавил венгерский премьер.