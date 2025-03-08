Москва, 8 марта, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Сбер выпустил ТВ-ролик к Международному женскому дню. Впервые ролик полностью создан собственными нейросетями Сбера — Kandinsky и GigaChat.

Сбер Фрагмент ролика

Как отмечают создатели ролика, они совершили технологический рывок в сфере российской медиарекламы. Согласно сюжету ролика, сказочные женщины с выдающимися качествами, такие как Марья-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая, окружают нас каждый день. Технологии искусственного интеллекта помогают это раскрыть. Отечественные технологии создают контент, отражающий национальную культуру.

Использованная в ролике мелодия была также создана с использованием генеративных технологий Сбера, нейросети SymFormer.