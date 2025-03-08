Геническ, Херсонская область, 8 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Российские войска, находящиеся в Херсонской области, крепко удерживают ключевые позиции на Днепре, оперативная обстановка стабильная. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наша армия крепко удерживает левый берег Днепра, включая косы, острова и дельту реки. Все действия противника отслеживаются, периодически по нему наносят мощные удары», — процитировал его ТАСС.

Сальдо также рассказал, что украинская сторона постоянно заявляет, будто российская армия планирует форсировать Днепр. Губернатор предположил, что это делается для запугивания населения, оставшегося на правом берегу реки, чтобы им было проще управлять.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта Сальдо отметил, что складывается благоприятная обстановка для освобождения Херсона и всего правобережья региона. Он уверен, что у российской армии всё получится, хотя будет нелегко.

20 февраля первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские войска в общей сложности освободили 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В Луганской Народной Республике под контролем противника осталось менее 1% территории.