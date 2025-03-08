Курск, 8 марта, 2025, 18:36 — ИА Регнум. В Курске волонтеры дарили женщинам цветы в рамках всероссийской акции «Вам, Любимые!», посвященной Международному женскому дню. Об этом 8 марта рассказали в пресс-службе регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Пресс-служба движения «Молодая Гвардия Единой России»

Добровольцы организации «Добро. Центр» вручали цветы и поздравляли жительниц города в трамвае по маршруту №1 и на Театральной площади Курска.

С цветами на главную площадь города также вышли активисты «Молодой Гвардии Единой России». Мужчины преподносили женщинам тюльпаны и озвучивали приятные пожелания. Организаторы акции уточнили, что подаренные цветы — это знак уважения и признательности за женский труд, терпение и любовь.

«В этот замечательный весенний праздник по традиции мы вышли на Театральную площадь, чтобы поздравить наших прекрасных женщин с праздником. Очень хочется, чтобы их глаза всегда сияли от счастья. Желаем всем жительницам области весеннего настроения, чтобы каждый день их жизни был наполнен любовью и уважением, теплом и заботой близких», — сказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Новиков.

В МВД России в преддверии Международного женского дня провели Всероссийскую акцию «8 Марта — в каждый дом». Сотрудники ведомства по всей стране дарили прохожим, коллегам и автомобилисткам цветы и поздравляли с наступающим праздником.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что в этот день мужчины говорят своим женам, бабушкам, дочерям, сёстрам, подругам и коллегам, насколько сильно они ими дорожат. Российский лидер отметил, что они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше и быть настоящими защитниками своей семьи, дома и своей Родины.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 8 марта также поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава правительства отметил, что женщины обладают множеством талантов, добиваются успехов в профессии, создают семейный уют и неизменно дарят окружающим свое внимание, доброту и душевное тепло.