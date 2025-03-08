Киев, 8 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на встречу с представителями США, которая пройдёт 11 марта в Саудовской Аравии, отправятся руководитель его офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава минобороны Рустем Умеров.

Global Look Press

Зеленский уточнил, что он сам на встрече присутствовать не будет.

«Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. Украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и [замглавы офиса Зеленского] Павел Палиса», — написал он в соцсети Х.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой. Позже в этот же день Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выбора».

В свою очередь спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира.

7 марта США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах с Украиной об урегулировании конфликта. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что встреча с украинской стороной пройдет в Эр-Рияде или Джидде. По его словам, цель в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.