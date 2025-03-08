Вашингтон, 8 марта, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Страны Европы едва ли сумеют заменить Украине американские разведывательные данные. Об этом 8 марта сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Alberto Ruiz/Global Look Press

Отмечается, что в данный момент европейские союзники Украины в спешном порядке пытаются заместить вакуум, образовавшийся после решения администрации президента США Дональда Трампа о приостановке передачи украинской стороне американских разведданных, однако это непростая задача.

«Я не уверен, что европейские страны действительно могут заполнить эту брешь», — заявил изданию один из чиновников Евросоюза.

По мнению автора публикации, считающихся «тяжеловесами» в составе НАТО Великобританию, Францию и Германию едва ли можно сопоставить по масштабу и возможностям с разведывательным сообществом США.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе нее американский президент заявил о неминуемости мирных переговоров, однако Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурные слова.

После этого стало известно, что около 4:30 мск 4 марта американская военная помощь Украине была прекращена. Позднее, 5 марта, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф объявил, что США на время прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа Киева к спутниковым снимкам, которые украинские формирования активно использовали для корректировки огня артиллерии и определения целей для ударов дронов. Позднее журнал Time написал, что с Украины выехали западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных для украинских войск.