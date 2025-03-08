Москва, 8 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Сообщения о том, что юморист Евгений Петросян находится в реанимации, являются фейковыми. Об этом 8 марта заявила его жена Татьяна Брухунова.

Сергей Савостьянов/ТАСС Евгений Петросян

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк», — сообщила она в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом Брухунова подтвердила, что ее муж находится в больнице, но назвала ситуацию штатной.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации Петросяна. По данным источника, артиста доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.

Брухунова также пожаловалась на то, что ей постоянно звонят с различных неизвестных номеров. Она попросила журналистов оставить ее семью в покое.

На этом фоне в соцсетях было опубликовано видеопоздравление от Петросяна с Международным женским днем. Он также пошутил, что есть женщины, из-за которых хочется напиться.