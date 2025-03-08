Воронеж, 8 марта, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Михаил Киреев/РИА Новости

В составе «Зенита» голы забили нападающие Лусиано Гонду на 19-й минуте и Матео Кассьерра на 57-й.

На 37-й минуте матча «Факел» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Вячеслава Якимова. А на 57-й минуте с поля был удалён хавбек «Зенита» Вендел за нецензурный жест в адрес воронежских болельщиков.

На сегодняшний день «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице, на счету команды 43 очка после 20 матчей. «Факел» находится на 15-й строчке с 14 очками после 20 игр.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта «Краснодар» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице с 43 очками.

2 марта московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ счётом 2:0. Голом отметился лучший бомбардир РПЛ костариканец Манфред Угальде.