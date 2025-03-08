Москва, 8 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Госпереворот на Украине возможен, но вряд ли экс-премьер страны Юлия Тимошенко будет той, на кого сделают ставку и назначат вместо главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в субботу, 8 марта, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в субботу, 8 марта, заявил, что на Украине началась подготовка к госперевороту. Бывший парламентарий отметил, что Зеленского может сместить Тимошенко, то есть стать спикером парламента с перспективой подняться до должности исполняющей обязанности президента.

«То, что американцы встречались с Юлией Тимошенко, это, похоже, факт. Но встреча, это было очевидно, не для того, чтобы сделать на нее ставку, а для того, чтобы прощупать ситуацию. Тимошенко знает о происходящем на Украине и готова откровенно достаточно рассказать, имея в виду свои интересы»,— сообщил Данилин.

Эксперт отметил, что Тимошенко не является составной частью команды Зеленского и поэтому ее взгляд на ситуацию интересен американцам. Что касается того, чтобы сделать Тимошенко главной в стране, то это неработоспособный вариант, так как на Украине должен быть относительно сильный, но при этом лояльный американцам лидер, пояснил политолог.

«Тимошенко же будет слабым лидером, за ней практически сейчас ничего нет. Её партия «Батькивщина» сейчас слишком расслаблена. И очевидно, что Тимошенко не способна совершить переворот. Поэтому и ставку на нее делать никто не будет. Что касается самого переворота в целом, то он возможен»,— рассказал собеседник агентства.

Вероятность свержения Зеленского будет выше, если на Украине найдутся здравые силы, понимающие, что глава киевского режима завел страну в пропасть, сообщил политолог. Он уточнил, что при этом судьба Зеленского вполне может соответствовать судьбе вьетнамского лидера Нго Динь Зьема, которого сдали сотрудники ЦРУ, когда тот перестал им быть нужен.

«Но конкретно прогнозировать такой вариант событий сейчас достаточно тяжело, потому что британцы из MI6будут защищать Зеленского всяческим образом. Великобритания в этом смысле имеет большое влияние на ГУР Украины»,— добавил Данилин.

Эксперт также отметил, что для многих стран на Западе государственный переворот на Украине был бы неплохим выходом из сложившейся ситуации. Лидерам этих стран не пришлось бы делать вид, что они должны вечно поддерживать Зеленского, и им можно было бы спрыгнуть с летящего под откос поезда, заявил специалист. Но также напомнил, что те же Франция и Британия не заинтересованы в таком сценарии исходя из той риторики, которую они демонстрируют, всячески поддерживая Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) и Тимошенко подтвердили контакты с администрацией президента США Дональда Трампа. Экс-премьер Украины в своих соцсетях также обозначила, что ведет переговоры со всеми союзниками, «способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира».

Кроме того, в сентябре депутат Рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, допустил возможность госпереворота в случае, если Зеленский откажется от проведения президентских выборов. Он отмечал, что глава киевского режима хочет любыми способами вывести конфликт с Москвой на очередной виток эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, а украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государств в случае введения в стране военного положения. Он также обозначал, что единственным легитимным органом власти осталась Рада, а остальные утратили свою правомочность.