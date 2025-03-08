Вашингтон, 8 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обдумывает возможность переброски 35 тыс. американских военных из ФРГ в Восточную Европу, в том числе в Венгрию. Об этом 8 марта написала газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники, близкие к администрации американского лидера.

Global Look Press

«Трамп обдумывает вывод около 35 тыс. военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу — шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы», — пишет издание.

Источники из Белого дома рассказали газете, что Трампа «сильно раздражает» то, что Европа поддерживает продолжение конфликта. В материале также уточнили, что почти 160 тыс. американских военных размещены в других странах.

Как сообщало ИА Регнум, европейские политики, в отличие от США, настроены продолжать поддержку Киева и спонсировать боевые действия. Так, глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его словах «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по ее словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». В январе Каллас призвала ЕС значительно нарастить расходы на оборону.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 февраля заявила, что Украина заслуживает мира с надежными гарантиями безопасности через силу.

При этом 6 марта Трамп заявил, что страна не будет защищать государства НАТО, которые не вносят справедливый вклад в финансирование обороны. Он также выразил сомнение касаемо того, что страны — члены альянса придут на помощь для защиты США.

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне высказал мнение, что США могут частично вывести свои войска из Европы, однако не будут полностью выходить из НАТО. Он также назвал «ересью» заявления о том, что страны ЕС не смогут самостоятельно обеспечивать свою оборону.