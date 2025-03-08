Дублин, 8 марта, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал массовые потери украинских формирований в Курской области величайшей победой. Об этом 8 марта заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей «величайшей победой», — написал он в соцсети Х.

Он добавил, что история рассудит, кем на самом деле является Зеленский, и назвал его «отвратительным человеком».

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 180 человек, семь боевых бронемашин и склад боеприпасов. Кроме того, общие потери украинских формирований с 1 по 7 марта составили более 10 375 человек, 14 танков и другой боевой техники. Также в плен сдались 35 украинских военных.

В Минобороны РФ добавили, что за все время столкновений с ВСУ в Курской области враг потерял более 65,5 тыс. бойцов, 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 боевые бронированные машины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 119 станций РЭБ и другую военную технику.