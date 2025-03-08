Одесса, Украина, 8 марта, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признал, что российские военные эффективно уничтожают морские дроны ВСУ. Об этом 8 марта сообщила газета The Guardian.

Алексей Никольский/РИА Новости

Вооруженный конфликт с Россией он охарактеризовал «как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники». По его словам, Москва разработала «довольно эффективные» методы противодействия рейдам морских дронов. Со своей стороны ВСУ активно применяют FPV-дроны на оптоволокне.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВМС Украины. Дистанционно управляемые суда направлялись в сторону крымского побережья. Еще один беспилотный катер ВМС Украины, начиненный взрывчаткой, был уничтожен 6 февраля. Российский дрон подбил его в районе Днепровского лимана.

Американский журнал Newsweek в январе опубликовал материал, в котором отмечается, что применение FPV-дронов открывает новую фазу противостояния беспилотников в конфликте на Украине. Такие дроны впервые начали применяться российскими военными и сейчас широко используются ими.

Ключевая особенность этих дронов заключается в четкой передаче изображения и в невозможности их перехвата или подавления, поскольку средства РЭБ не могут обнаружить эти БПЛА. По оценке авторов публикации, FPV-дроны будут в 2025 году самыми применяемыми на линии боевого соприкосновения в украинском конфликте.