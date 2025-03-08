Воронеж, 8 марта, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел 8 марта получил красную карточку во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» за нецензурный жест в адрес болельщиков.

Михаил Киреев/РИА Новости

На 72-й минуте матча, который проходил в Воронеже, бразилец показал средний палец воронежским болельщикам. Отвечающие за систему видеоассистента рефери (VAR) Павел Кукуян и Роман Сафьян увидели жест и рекомендовали главному арбитру Виталию Мешкову удалить игрока.

Тем не менее это удаление не помешал петербургской команде одержать победу со счетом 2:0.

Отбывший перед этим дисквалификацию за перебор желтых карточек Вендел пропустит гостевую встречу 21-го тура против московского «Спартака», которая пройдет 16 марта. В случае, если действия игрока расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех игр.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ со счётом 2:0. На 52-й минуте встречи произошла массовая драка, в потасовку вступили сразу несколько спортсменов. Защитник «Спартака» Руслан Литвинов схватил Виллиана Рошу рукой за лицо. Тот ударил кулаком, задев ещё одного футболиста красно-белых Срджана Бабича, последний получил рассечение губы. В итоге Роша и Литвинов получили по красной карточке. Как итог, Рошу отстранили на три матча, а Литвинова — на два.