Вашингтон, 8 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. США продолжают передавать разведывательные данные, необходимые для оборонительных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 8 марта сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на источники.

Global Look Press

«Три источника, знакомые с решением, подтвердили, что разведданные, связанные с обороной и поступающими угрозами, продолжат передавать», — говорится в материале.

При этом полностью прекращена передача информации, необходимой для нанесения ударов по российским позициям. Также изданию сообщили, что США могут возобновить обмен данными в ближайшие дни.

При этом позиция американцев вызвала тревогу у Украины и ее европейских союзников. Бывший офицер военной разведки Мэтью Шумейкер отметил, что теперь ВСУ не смогут превентивно отвечать на атаки российской армии. Также их лишили возможности наносить удары по российским линям снабжения и командным центрам.

«Это ставит Украину в более реактивную позицию, потенциально увеличивая ее уязвимость», — подчеркнул Шумейкер.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля устроил скандал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. 4 марта была приостановлена американская военная помощь Украине. Кроме того, Вашингтон поставил на паузу обмен разведданными с Киевом.

Журнал Time 7 марта сообщил об отъезде с Украины всех западных специалистов, занимавшихся обработкой спутниковых данных для ВСУ. По информации Politico, ряд стран Европы ищут способы, как заменить американскую разведывательную информацию, но есть сомнения, что это у них получится.