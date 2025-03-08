Москва, 8 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что в этот день мужчины говорят своим жёнам, бабушкам, дочерям, сёстрам, подругам и коллегам, насколько сильно они ими дорожат.

Михаил Метцель/РИА Новости

«В нашей стране традиционно особое, очень тёплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, жёнам, бабушкам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат, как ценят всё, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», — заявил глава государства.

Путин отметил, что представительницы прекрасного пола успевают всё: окружать заботой детей и добиваться потрясающих успехов в различных сферах деятельности, сочетать в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряя своей красотой и очарованием. А также они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше и быть настоящими защитниками своей семьи, дома и своей Родины.

«Вам подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью — огромное счастье и вместе с тем непростой, напряжённый труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать всё для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства», — добавил российский лидер.

Президент РФ также адресовал самые теплые слова находящимся на наиболее тяжелых участках женщинам — участницам спецоперации, которые трудятся во фронтовых госпиталях и на передовой, всегда с честью выполняя боевые задачи.

Путин также отдельно обратился к женщинам, чьи родственники — мужья, отцы, братья и любимые сегодня защищают будущее нашей страны. Он отметил, что душевное участие, неизменная забота, любовь и верность этих представительниц прекрасного пола придают силы российским военным, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на нашей стороне.

«Дорогие женщины! Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы берётесь за любое дело. Повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием», — добавил глава государства.

Он также пожелал успехов, здоровья и благополучия, всего самого доброго женщинам и их близким.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 марта министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды служащим в армии России женщинам за мужество и отвагу при выполнении воинского долга. Глава ведомства поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей и в преддверии 8 Марта пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 8 марта также поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава правительства отметил, что женщины обладают множеством талантов, добиваются успехов в профессии, создают семейный уют и неизменно дарят окружающим свое внимание, доброту и душевное тепло.

Перед этим представительниц прекрасного пола поздравили с борта Международной космической станции российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. Покорители космоса пожелали женщинам счастья и поблагодарили их за любовь и поддержку.

Народный артист России, эстрадный певец Стас Михайлов в честь Международного женского дня дал концерт в московском аэропорту Шереметьево. Перед выступлением он обратился к сотрудницам аэропорта и стюардессам, а также вручил им цветы. После этого Михайлов исполнил свои главные хиты — «Всё для тебя», «Там», «Королева вдохновения», «Без тебя» и другие.