Москва, 8 марта, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Рекордное тепло в 10,1 градуса пришло в Москву 8 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Как и ожидалось, сегодня в 14 часов воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, прогрелся до +10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году», — написал он в Telegram-канале.

По словам синоптика, сегодняшнее 8 марта стало самым теплым за все годы инструментальных наблюдений за столичной погодой. Он подчеркнул, что с учетом дневного прогрева точное значение нового рекорда зафиксируют после 9 часов вечера, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее 8 марта Леус сообщил, что в ближайшие пять дней в Москве прогнозируется среднесуточная температура воздуха +4… +7 градусов, и это на 6–9 градусов выше нормальных климатических значений. Он допустил, что похолодания во второй половине первого месяца весны, более соответствующие климатической норме, не смогут обнулить накопленную с начала марта положительную температурную аномалию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец днем ранее рассказал, что снег в Москве окончательно растаял на фоне рекордного тепла. По словам синоптика, линия сугробов из-за этого сдвинулась на 230–280 км восточнее столицы.