Москва, 8 марта, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог бы выиграть всё золото чемпионата мира 2025 года, если бы в турнире принимали участие спортсмены из России. Об этом 8 марта заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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«Конечно, я уверена, что если бы российская сборная была там, то мы бы 100% какие-то медали золотые у него забрали. Но что об этом говорить? Он пишет вот так свою историю, его судьба так распорядилась, а наша так, давайте его ни принижать, ни восхвалять еще больше», — сказала она ТАСС.

Вяльбе отметила, что, несмотря на разговоры о теоретических результатах чемпионата при участии спортсменов из РФ, Клебо все равно остается чемпионом мира, который невиновен в том, что российскую сборную не допускают к международным турнирам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Клебо повторил рекорд Вяльбе, выиграв все гонки на одном чемпионате мира. Лыжник стал победителем марафона 50 км, он преодолел дистанцию за 1 час 57 минут 47,1 секунды.

6 марта Клебо стал победителем мужской эстафеты в составе сборной Норвегии и одержал 14-ю победу на мировых первенствах. По этому показателю он превзошел достижение соотечественника Петтера Нортуга, на счету которого 13 золотых медалей.

3 марта норвежский журналист Томас Харстад поделился, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме недоставало агрессивных, гордых и бесстрашных российских спортсменов, которые могли бы составить конкуренцию Клебо.

Российские лыжники с марта 2022 года из-за санкций совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) не могут выступать на международных стартах.