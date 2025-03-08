Киев, 8 марта, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Западные специалисты, которые обрабатывали данные со спутников, уехали с Украины. Об этом 8 марта написала газета The Time, ссылаясь на источник, близкий к генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ИА Регнум

«Группа западных «партнеров», которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала», — сказано в материале.

Источник издания не уточнил, из каких стран были эти специалисты и сколько их было.

В статье уточняется, что несколько разведывательных агентств европейских стран предложили заменить уехавших специалистов в работе с данными со спутников. Двое источников из ВСУ подчеркнули, что для развертывания их систем необходимо время, поэтому вряд ли он смогут в скором времени компенсировать потерю данных американской разведки.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. На следующий день Белый дом запретил Лондону снабжать киевский режим американскими разведданными. Это произошло после конфликта в Белом доме 28 февраля между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский политик пытался возражать американскому лидеру и даже нецензурно выражался.

Затем глава ЦРУ Джон Рэтклифф, подтвердивший приостановку передачи американских разведывательных данных Украине, уточнил, что такая мера нужна, чтобы призвать все стороны «к ответственности за установление мира». Тем не менее он допустил, что ведомство вскоре может возобновить передачу.

8 марта газета The Washington Post написала, что Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США подтвердило временную приостановку доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Уточняется, что украинские военные «немедленно» почувствовали последствия и восприняли этот шаг как «предательство».