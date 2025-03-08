Москва, 8 марта, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Блогер Александра Митрошина в полном объеме признала вину в неуплате налогов. Об этом 8 марта сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Москве.

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«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что следствие 10 марта будет просить суд избрать Митрошиной меру пресечения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952038" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Александра Митрошина доставлена в следственное управление

Как сообщало ИА Регнум, Митрошину 7 марта задержали в Краснодарском крае в рамках уголовного дела, возбужденного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следователей, россиянка, занимаясь отмыванием денег, приобрела свыше 127 млн рублей. Часть денег она вложила в объект недвижимости в Москве. Она скрывалась от правоохранительных органов и была объявлена в розыск. Накануне, 7 марта, ее задержали в аэропорту Сочи.