Братислава, 8 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка в Россию, запланированная на май, вызвала огромный интерес у населения страны.

Global Look Press

«Огромный интерес, я не знаю, кто поедет (со мной. — Прим. ред.), но интерес огромный и со стороны предпринимателей, и со стороны представителей культуры», — рассказал он в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо также отметил, что считает искажение истории недопустимым.

«Из чувства долга 8–9 мая я должен ехать и поблагодарить», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре премьер-министр Словакии заявил, что считает личным долгом посетить РФ по случаю 80-летия Победы и поприсутствовать на параде Победы на Красной площади. Он добавил, что без СССР не удалось бы ни победить фашизм, ни выиграть во Второй мировой войне.

В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на празднование 9 мая в Россию. В январе министр обороны России Андрей Белоусов также отметил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.