Вашингтон, 8 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Европейские члены НАТО ищут способы, как помочь киевскому режиму восполнить пробел в разведданных после отказа США делиться информацией, но у них вряд ли получится. Об этом 8 марта заявила газета Politico, ссылаясь на источники.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Я не уверен, что европейские страны действительно смогут преодолеть этот разрыв», — рассказал изданию о своем прогнозе неназванный европейский чиновник, знакомый с ситуацией.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд заявил, что отказ США предоставлять Украине разведывательную информацию будет иметь последствия уже в ближайшей перспективе.

«Сворачивание обмена разведданными — самое разрушительное и враждебное решение», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамским образом вести себя с президентом США Дональдом Трампом, американская сторона приостановила военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

Журнал Time также 7 марта сообщил, что с Украины выехали западные специалисты, которые занимались обработкой спутниковых данных для ВСУ. В штабе армии из них никого не осталось, подчеркнуло издание.