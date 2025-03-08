Москва, 8 марта, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Россия живёт на трёх столпах, в основе которых стоят женщины, защищающие страну и являющиеся её опорой. Об этом в субботу, 8 марта, заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

8 марта на сайте Кремля появилось видеопоздравление президента России Владимира Путина, в рамках которого он обратился к жительницам России и поздравил их с Международным женским днем. Глава государства подчеркнул, что российским женщинам удается успевать всё — окружать заботой детей и добиваться успехов в самых разных сферах деятельности, сочетать в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность.

Баширов рассказал, что Россия столетиями живёт и стоит на трёх столпах, таких как многонациональность, многоязычие, многоконфессиональность. Но основа любого из этих столпов — это традиционные семьи, то есть женщины, дети, а также мужчины, которые идут защищать своих близких, уточнил специалист. Он подчеркнул, что всегда придерживается мнения о том, что не бывает фронта без тыла, а тыл — это всегда основа, тыл — это всегда женщины.

«Я думаю, что мы еще очень долгие-долгие годы будем вспоминать все эти дни и то, что сделали российские женщины для того, чтобы защитить Россию, для того, чтобы мы знали, что мы правы. А весь мир признает это, что мы правы. Поэтому немножко пафоса, но я думаю, что наши женщины, наши мамы, наши сестры, наши жены, наши дочери этого достойны. Они достойны этих слов», — заявил Баширов.

Политолог подчеркнул, что в России существует множество проектов по поддержке женского населения, есть национальные проекты по защите здоровья, а также отдельные программы в каждом регионе, которые направлены на адресную социальную поддержку. Собеседник агентства рассказал, что кроме того в стране появляется огромное количество женских клубов, которые объединяются по принципу оказания благотворительной помощи, социальной поддержки ветеранов СВО.

«Огромная работа, конечно, идет, и вот надо в пояс поклониться тем, кто потерял своих родных в зоне СВО. Поэтому это не только государственная поддержка, это еще и огромная общественная, социальная поддержка, волонтерская поддержка. И знаете, это не менее важно, чем просто государственная. Вот такой симбиоз общества и государства — это, конечно, редко где встретишь», — подытожил Баширов.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в субботу, 8 марта, заявил в разговоре с ИА Регнум, что традиционными ценностями называется отношение к любимой женщине, матери, дочери, внучке. Эксперт подчеркнул, что это базовая основа формирования и существования любого государства.

По словам специалиста, всю тысячелетнюю историю Российское государство всегда бережно и трепетно относилось к женщине, как к основе всего, как к родительнице тех самых фундаментальных ценностей. И поэтому в самые тяжелые времена и в самые радостные времена всегда Россия чествует женщин, так как они опора не только для мужчин, а в целом для российского общества, государства, цивилизации, мировоззрения, пояснил политолог.

«Большое количество женщин находится в зоне СВО, причем в разных качествах. И в боевых, и не в боевых, в разных. Говорят, что война — это не женское дело. Но без поддержки наших женщин мы бы никогда не смогли победить во все времена. Это независимо от того, находится женщина прямо там, поддерживает наших бойцов, ждет дома или просто молится о нас. Это переоценить невозможно», — сообщил Мартынов.

Эксперт подчеркнул важность и значимость слов президента России во время видеопоздравления женщин с праздником. Специалист уточнил, что подписывается под каждым словом, которое Путин сказал в адрес замечательных, прекрасных, любимых, героических женщин.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» обратился с предпраздничным поздравлением к женщинам. Глава государства назвал праздник очень теплым, отметив, что в стране его отмечают с особым вниманием ко всем представительницам прекрасного пола — матерям, подругам, женам, сослуживцам. Он адресовал особые слова благодарности участницам специальной военной операции, увидев в зале женщин в военной форме. Путин подчеркнул, что за свой выбор они заслуживают низкий поклон. По его словам, женщин не так уж редко можно встретить и на передовой.

Дарить женщинам подарки уже начали сотрудники полиции по всей России. На улицах городов, в медицинских и муниципальных учреждениях и на дорогах они дарят коллегам, прохожим и автомобилисткам цветы, читают стихи и желают здоровья.

В прошлом году Путин отмечал, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне проведения специальной военной операции. Кроме общей подготовки, женщинам свойственно ответственное отношение к делу и тщательность в выполнении работ, отметил российский лидер.

В марте 2024 года глава государства поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают бойцам спецоперации. В их числе — врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей, организаторы и участники волонтёрских бригад, участницы СВО.