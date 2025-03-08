Москва, 8 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Расчет FPV-дрона на оптоволокне уничтожил в Харьковской области боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.

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«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области была выявлена замаскированная в лесополосе боевая машина РСЗО «Град» ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на РСЗО противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и пожар.

Как передавало ИА Регнум, российские войска нанесли удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка в 26 км восточнее города Николаева. В результате удара уничтожены транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом и до 10 украинских военных.

8 марта российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены цеха производства, склады хранения и пункты управления беспилотников, скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.