Братислава, 8 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Роберт Фицо заступился за своего соратника, депутата Европарламента Эрика Калиняка, который подвергся нападкам после заявлений о России и Украине.

Global Look Press

Ранее Калиняк, выступая на телевидении, выразил мнение, что у Словакии в лице России может наконец появиться надежный сосед.

«Когда мы смотрим на словацко-украинские отношения и на то, как нам пришлось несколько раз спасать их после того, как они (Украина. — Прим. ред.) устроили экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не были готовы нам помогать, то с этой точки зрения россияне для нас более надежный партнер», — заявил Калиняк.

Это заявление подверглось критике со стороны словацкой оппозиции и Киева. Фицо обвинили в том, что он якобы «сжигает мосты» между Словакией и союзниками.

Фицо заявил, что Калиняк остается во главе консультативного совета премьер-министра. Евродепутат не будет корректировать сказанное, подчеркнул глава правительства республики.

«Заявление Эрика Калиняка понимаю как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — приводит слова Фицо interez. sk.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Брюсселе прошел внеочередной саммит Европейского союза, посвященный вопросам обороны и ситуации на Украине на фоне отказа США от поддержки Киева. ЕС созвал экстренный саммит в связи с тем, что США временно прекратили военную помощь Киева.

Перед поездкой на мероприятие Фицо заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас потребует, чтобы страны выделили деньги для Украины. Словацкий премьер-министр подчеркнул, что Братислава не поддержит эту инициативу.

На пресс-конференции по итогам поездки Фицо рассказал, что Братислава готова помогать Киеву в гуманитарном отношении. Но за помощь военную или финансовую он не голосовал на саммите.

ЕС созвал срочный саммит после скандала в Белом доме с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. 28 февраля он прибыл в Белый дом на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом на тему соглашения по редкоземельным металлам. На переговоры он приехал не в деловом костюме, а в черной кофте. В ходе встречи возражал Трампу, позволил себе грубые выражения во время речи вице-президента США Джей Ди Вэнса. Зеленский отказался от требований Трампа прекратить боевые действия. В итоге его выпроводили из Белого дома, предложил вернуться, когда он будет «готов к миру». Военная помощь Киеву была приостановлена.