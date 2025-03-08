Брюссель, 8 марта, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Евросоюз должен увеличить финансирование киевского режима на фоне массированных ударов ВС РФ по объектам на Украине. Об этом 8 марта заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас.

Global Look Press

«Мы должны усилить нашу военную поддержку — в противном случае еще больше мирных жителей Украины заплатят самую высокую цену», — написала она в соцсети Х.

Она также отметила, что президент РФ Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам украинских формирований, в результате чего были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударными беспилотниками, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 марта удары пришлись по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах.

На фоне массированных ударов российской армии президент США Дональд Трамп заявил, что не станет осуждать Россию. По его словам, любой бы на месте президента РФ Владимира Путина поступил бы так же. Американский лидер добавил, что Москва стала наносить удары по украинским военным «сильнее, чем прежде».