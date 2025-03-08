Будапешт, 8 марта, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Украинский конфликт необходимо завершить как можно скорее, так как он наносит огромный ущерб европейской экономике. Об этом 8 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Marton Monus/Global Look Press Виктор Орбан

Он отметил, что время в конфликте всё еще на стороне России.

«Венгрия не переживет еще трех лет <военных действий> на Украине. В интересах нашей страны, чтобы <конфликт> закончился как можно быстрее прекращением огня и мирными переговорами», — сказал он в ходе выступления в национальной торгово-промышленной палате.

По мнению премьера, шансы на заключение мирного соглашения сильно увеличились в связи с приходом к власти в США президента Дональда Трампа. Политика нового американского лидера уже положительно влияет на мировую экономику, добавил он.

Орбан отметил, что отчасти из-за этого Венгрия на саммите Евросоюза в Брюсселе наложила вето на заявление, поддерживающее продолжение боевых действий на Украине. По его словам, Будапешт в течение трех лет не оказывал военную помощь, и тем более не будет менять позицию, когда Вашингтон всё же выступил в поддержку мира.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Politico писало, что лидеры стран ЕС из-за возражений Венгрии приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро, предложенного главой внешнеполитической службы ЕС Кайей Каллас. После этого депутаты общеевропейской партии Volt решили предложить некий план, включающий как лишение Венгрии права голоса, так и предложение сделать Каллас министром иностранных дел объединения.

В начале марта Орбан призвал начать переговоры с Россией по теме Украины. Он упомянул «стратегические разногласия» по украинскому вопросу, сохраняющиеся внутри ЕС. Позднее он заявил, что ЕС за несколько недель пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины после подсчета расходов на них. Европе самой нужны миллиарды евро для перевооружения, добавил венгерский премьер.