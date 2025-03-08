Химки, Московская область, 8 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В Химках школьница погибла после того, как провалилась под лед в городском парке. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным канала, она вместе с подругой вышла на лед в парке Толстого. После того, как девочки провалились в воду, их побежали спасать двое мужчин. Они смогли достать из воды одну школьницу, после чего очевидцы помогли выбраться на берег самим мужчинам.

Тело второй девочки нашли прибывшие на место спасатели. Она провела в воде почти час.

По словам местных жителей, многие выходят на лед в этом месте, в частности, чтобы перебраться на другой берег.

Ранее сообщалось, что четыре человека вышли на лед на городском пляже Химок. Из-за плюсовой температуры лед недалеко от берега стал тонким и не выдержал.

3 декабря двое мужчин провалились под лед на востоке Москвы, одного из них успели спасти. Мужчины ушли под воду на середине Кошачьего пруда, который находится в районе пересечения Свободного и Федеративного проспектов.