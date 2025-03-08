Париж, 8 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Страны Европы обсуждают только возможность отправки своих воинских контингентов на территорию Украины, а не их количество. Об этом 8 марта заявил спикер министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемонд.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

«Чиновники в Европе обговаривают возможное размещение европейских сил после подписания соглашения [о мире] <…>. На данный момент страны Европы не обсуждают количество военных, которые могут послать на Украину, а только саму возможность отправки», — процитировало его слова украинское издание «Общественное. Новости».

Лемонд подчеркнул, что возможность размещения европейских войск на территории Украины — это только один из вариантов урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 23 февраля сообщила, что Великобритания и Франция хотят направить 30 тыс. «миротворцев» на Украину в случае заключения мирного соглашения сторонами конфликта. При этом чиновники Евросоюза признали, что без помощи США такой план ожидает «тернистый путь».

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что вместе с премьер-министром Британии Киром Стармером выступает за введение перемирия на Украине на один месяц. После этого обе страны намереваются направить туда миротворцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта назвала абсолютно неприемлемым для российской стороны размещение иностранных войск на Украине. Дипломат подчеркнула, что таким образом Париж и Лондон пытаются дать украинским формирования передышку и не допустить обвала их фронта.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военный контингент европейских стран на Украине будет означать их прямую войну с Россией. Он уточнил, что российская сторона не будет просто наблюдать за размещением на украинской территории воинских контингентов НАТО.