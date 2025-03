Вашингтон, 8 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Судмедэксперты установили, что американский актёр, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен голодал неделю перед смертью, а также, вероятно, до последнего не понимал, что его жена, пианистка Бетси Аракава скончалась. Об этом 8 марта сообщает телекомпания CNN.

Global Look Press

Главный судмедэксперт штата Нью-Мексико, доктор Хизер Джеррелл предположила, что Хэкмен мог не осознавать факт смерти жены из-за болезни Альцгеймера в тяжелой форме. Кроме того, на вскрытии патологоанатомы обнаружили, что у 95-летнего актера был пустой желудок. По всей видимости, он не мог самостоятельно употреблять пищу, следовательно, после смерти жены актеру пришлось голодать на протяжении недели, пока его жизнь не прервалась.

Что касается причин смерти собаки супругов, тело которой тоже нашли дома, то их пока не установили. Известно, что за два дня до своей смерти Аракава возила ее в ветеринарную клинику.

Как сообщало ИА Регнум, Хэкмена, Аракаву и их собаку полицейские обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико, 26 февраля.

При этом сообщалось, что Хэкмен умер за девять дней до обнаружения его тела, то есть 17 февраля. Такие данные были получены при обработке данных с кардиостимулятора актёра.

7 марта судмедэкспертиза установила, что Хэкмен и Аракава скончались от естественных причин. Актер умер от атеросклеротического заболевания сердца. Аракава, вероятнее всего, скончалась за несколько дней до смерти мужа от хантавирусного легочного синдрома.

Актерская карьера Хэкмена началась в 1960-х. Статус кинозвезды актер получил в 1971 году после выхода на экраны боевика «Французский связной» (The French Connection), в котором он сыграл главную роль и был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии Британской киноакадемии (BAFTA). Также знаковыми в творчестве актёра стали киноработы в фильмах «Непрощенный» (Unforgiven, 1992) и «Враг государства» (Enemy of the State, 1998).