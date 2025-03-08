Вашингтон, 8 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Украина опасалась, что США введут против нее санкции после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме. Об этом 8 марта написала газета The Washington Post.

«Наша сторона очень боялась… Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США… Многие люди очень нервничали, и… (Зеленский — Ред.) был очень нервным», — цитируются слова бывшего украинского чиновника.

В материале указано, что некоторые политики допускали ослабление позиций главы киевского режима после возможного ввода рестрикций. И урон был бы больше, чем от сокращения американской военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в ходе встречи Трамп отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. Позднее Трамп заявил, что США окончательно перестанут поддерживать Украину, если киевский режим не захочет пойти на мирные переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, США сложнее вести диалог с Украиной, в то время как с Россией «все очень хорошо».

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что для налаживания диалога Зеленский должен публично заявить о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах, а также о том что сожалеет о скандале.