Москва, 8 марта, 2025, 15:48 — ИА Регнум. НАТО не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Об этом 8 марта заявила американская газета The Wall Street Journal.

Global Look Press

«Доказать саботаж сложно, и для этого требуются существенные доказательства или свидетельские показания, подтверждающие выводы», — говорится в материале.

Издание отмечает, что за последние полтора года в Балтийском море произошли четыре крупных инцидента с участием судов, курсировавших между российскими портами или перевозивших российские грузы.

Тем не менее даже если НАТО удастся выяснить, что кто-то повредил кабели умышленно, то вряд ли получится документально доказать причастность того или иного государства, подчеркивает опрошенный эксперт Элизабет Броу.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день еще три кабеля в Балтийском море вышли из строя. Затем погранслужба и полиция Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в причастности к инциденту.

В конце декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс развернет военные патрули в Балтийском море для охраны подводных кабелей, и уже 15 января два военных судна вошли в Финский залив. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что НАТО воспользовалось происшествием в Балтийском море в качестве предлога для расширения военного присутствия в этом регионе и теперь подрывает международную энергобезопасность.

10 февраля издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют массово задерживать российские танкеры на Балтике. Отмечается, что страны союза намерены использовать международное право для захвата судов по экологическим или пиратским причинам, а также вносить изменения в национальное законодательство для создания новых барьеров Москве.

Тем не менее 19 января газета The Washington Post уже сообщала, что американским и европейским разведслужбам не удалось найти доказательств российского следа в инцидентах с подводными кабелями. Это относится как к происшествию с судном Eagle S, так и с китайскими кораблями Newnew Polar Bear и Yi Peng 3 — они повредили газопровод в Финском заливе в октябре 2023 года и два кабеля связи в шведских водах соответственно.