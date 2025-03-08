Тронхейм, Норвегия, 8 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд россиянки Елены Вяльбе, выиграв все гонки на одном чемпионате мира.

Global Look Press

Клебо стал победителем лыжного марафона 50 км, он преодолел дистанцию за 1 час 57 минут 47,1 секунды.

Второе место занял швед Вильям Поромаа, отставший на 2,1 секунды. Замкнул тройку норвежец Симен Крюгер, отставание которого составило 8,5 секунды.

Клебо выиграл все шесть гонок на чемпионате мира в норвежском Тронхейме. Таким образом, он повторил рекорд Вяльбе, которая выиграла все старты на чемпионате мира 1997 года. Тогда у лыжниц было пять гонок.

Клебо стал 15-кратным чемпионом мира и обошел Вяльбе, у которой 14 золотых медалей, по общему количеству побед на мировых первенствах. Абсолютный рекорд принадлежит представительнице Норвегии Марит Бьорген, у неё 18 золотых наград.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Клебо стал победителем мужской эстафеты в составе сборной Норвегии и одержал 14-ю победу на мировых первенствах. По этому показателю он превзошел достижение соотечественника Петтера Нортуга, на счету которого 13 золотых медалей.

3 марта норвежский журналист Томас Харстад поделился, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме недоставало агрессивных, гордых и бесстрашных российских спортсменов, которые могли бы составить конкуренцию Клебо.

Российские лыжники с марта 2022 года из-за санкций совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) не могут выступать на международных стартах.