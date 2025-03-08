Москва, 8 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Франция ранее уже неоднократно была уличена во лжи и нарушении договоренностей. Об этом 8 марта напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он прокомментировал обвинения президента Франции Эммануэля Макрона, будто Россия нарушила Минские соглашения. Представитель Кремля напомнил, что предшественник действующего французского лидера Франсуа Оланд публично признался, что не собирался соблюдать эти соглашения, гарантом которых выступил в 2015 году.

«Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины [Виктору] Януковичу его политическое будущее. И после этого случился переворот», — добавил Песков.

Франция с рядом других стран не стала выполнять гарантии, которые взяла на себя, что и является самой настоящей ложью, а Макрон про это молчит, подчеркнул пресс-секретарь президента в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Макрон заявил, будто Россия является угрозой для Европы. Он заявил о готовности начать обсуждение защиты европейских союзников с помощью французского ядерного оружия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя речь Макрона, отметил, что французский президент хочет войны, но прикрывает это желание призывами защитить Европу. Глава ведомства призвал не забывать о судьбе Гитлера и Наполеона, напавших на Россию.