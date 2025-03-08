Харьков, Украина, 8 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Расчет российского FPV-дрона догнал и ликвидировал разведывательный беспилотник «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в Харьковской области. Об этом 8 марта сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На кадрах объективного контроля расчет FPV-дрона группировки войск «Север» догоняет и протаранивает разведывательный беспилотник «Фурия» боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате столкновения украинский дрон потерял управление и разбился в поле.

В Минобороны добавили, что военные группировки войск «Север» продолжают выслеживать и ликвидировать разведывательные и ударные дроны противника. Для этого расчеты боевых беспилотников группировки круглосуточно дежурят в небе.

Ранее, 8 марта, средства ПВО российской армии отразили атаку украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Киришском районе Ленинградской области. Один беспилотник был сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия.