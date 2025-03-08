Лондон, 8 марта, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Пропалестинский активист в Лондоне залез на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен, транслируя происходящее в соцсети. Об этом 8 марта сообщила газета Daily Mail.

Кадр из видео

«Пропалестинский протестующий босиком забрался на Биг-Бен, что вызвало массовый ажиотаж сегодня утром. Прохожие были поражены, когда мужчина забрался на часть 96-метрового здания, размахивая махал палестинским флагом», — говорится в публикации.

Отмечается, что протестующий забрался на башню около 07:24 (10:24 мск) и вёл прямую трансляцию. При этом Вестминстерский мост, пересекающий Темзу около башни, был перекрыт, а район оцепили аварийно-спасательные службы.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года в Берлине на центральной площади Александерплац прошла акция протеста в поддержку Палестины. Всего там собрались около 100 участников. Полиция произвела 10 временных арестов.

В Риме в манифестации в поддержку Палестины, переросшей в столкновения с полицией, приняли участие около 7 тыс. человек. Были задержаны по меньшей мере 38 активистов, двоим из них предъявлены обвинения в применении насилия и сопротивлении представителям власти. Пострадали как минимум три демонстранта и 30 правоохранителей.