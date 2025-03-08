Курск, 8 марта, 2025, 15:42 — ИА Регнум. В Курской области военные следователи навестили в пунктах временного размещения эвакуированных с Украины женщин, чтобы поздравить их с праздником 8 Марта. Об этом сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета России.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сотрудники СК РФ в пунктах временного размещения обошли все комнаты, чтобы лично поздравить с 8 Марта каждую женщину. Детям вручили сладкие подарки, женщинам — цветы, сообщает ТАСС.

Одну из женщин, Галину, сотрудники СК встретили на лестнице. Она проживает в ПВР с дочерью Натальей и внуками.

«Можно поздравить вас с 8 Марта?» — спросил пожилую женщину следователь.

Она с радостью приняла поздравление, поблагодарила следователя и обняла.

«Конечно, можно, даже нужно!» — ответила она.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы российских группировок войск «Восток» и «Днепр» с линии фронта поздравили россиянок с 8 Марта. Они назвали Международный женский день прекрасным поводом напомнить о важности женщин в жизни участников СВО. Они отметили, что для бойцов очень важна поддержка и любовь женщин. Военнослужащие пожелали представительницам прекрасного пола крепкого здоровья и чистого неба над головой.

3 марта еще 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории. Среди них много пожилых людей. Одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Есть и дети — двое школьников и двое малышей. Самой маленькой девочке чуть меньше двух лет.